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В ходе обмена пленными освобожден военнослужащий ВСУ

Новости » Общество     16.04.2020 - 10:55
В ходе обмена пленными освобожден военнослужащий ВСУ
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Военнослужащий ВСУ попал в плен в 2019 году

В рамках обмена пленными освобожден военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Шайдов. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на Telegram-канале.

Денисова отметила, что в ходе обмена с "ДНР" освободят 9 человек, в том числе украинского военного, которого взяли в плен в 2019 году.

"В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала она.

Напомним, сегодня состоялся обмен пленными между Донецком и Киевом. Из-за карантина после возвращения в Киев освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию. Обмен проходил на КПВВ "Майорск".

Отметим, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Добавим, что боевики готовы допустить к пленным их родственников. Речь шла о допуске к восьмерым украинцам, которых незаконно удерживает самопровозглашенная "ДНР".

Обмен пленными: омбудсмен обнародовала фото с 9 освобожденными В "ЛНР" сообщили о формате обмена с Киевом
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