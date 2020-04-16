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Офис президента подтвердил начало обмена пленными

Новости » Политика     16.04.2020 - 09:22
Офис президента подтвердил начало обмена пленными
Иллюстративное фото (twitter.com FreeRadioUA)

Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях

Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, из-за карантина после возвращения освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата" всех на всех ". Для президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране", - говорится в сообщении.

Напомним, утром российские СМИ сообщили, что начался обмен пленными между Донецком и Киевом, который проходит на КПВВ "Майорск".

Отметим, что в списках обмена пленными не будет крымчан. Украинская власть заявила, что не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают боевики на Донбассе.

Добавим, представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными пройдет 16 апреля.

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