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В ході обміну полоненими звільнено військовослужбовця ЗСУ

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 10:55
В ході обміну полоненими звільнено військовослужбовця ЗСУ
Іллюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Військовослужбовець ЗСУ потрапив у полон у 2019 році

У рамках обміну полоненими звільнено військовослужбовця Збройних сил України Віктора Шайдова. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на Telegram-каналі.

Денісова зазначила, що в ході обміну з "ДНР" звільнять 9 осіб, зокрема українського військового, якого взяли у полон у 2019 році.

"Зокрема, серед них - Віктор Шайдов. Він військовослужбовець ЗСУ.Потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом. Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію. Обмін проходив на КПВВ "Майорск".

Зазначимо, що у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Додамо, що бойовики готові допустити до полонених їх родичів. йшлося про допуск до вісьмох українців, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".

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Новини України Збройні сили Україниобмін полоненимивійськові
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