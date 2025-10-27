В рамках експерименту НАТО в Латвії відбудуться польоти дронів різних типів

З 27 жовтня по 7 листопада в латвійському місті Адажі, а також віртуально - в декількох країнах НАТО, відбудеться найбільший експеримент Альянсу з дослідження та випробування нових оборонних технологій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Під час "Експерименту цифрового хребта" (DiBaX) в Латвії, включаючи прикордонну територію з Естонією, будуть проводитися заплановані польоти безпілотних літальних апаратів різних типів і розмірів.
Жителів закликають не турбуватися, побачивши безпілотники, і стежити за інформацією в соціальних мережах.
Основна увага в експерименті буде приділена використанню безпілотних систем у складних операційних умовах, а також застосуванню штучного інтелекту для завдань з ідентифікації цілей і ситуаційної обізнаності.
DiBaX - це єдиний експеримент військових технологій такого масштабу, який НАТО вже чотири роки проводить саме в Латвії.
Командування союзників НАТО з трансформації забезпечує впровадження нових цифрових рішень у процедури та операції НАТО.
Командування проводить експерименти з розвитку можливостей, а також концептуальні та операційні експерименти, щоб прискорити впровадження та реалізацію можливостей "цифрового хребта" НАТО в різних структурах Альянсу.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від ворожих безпілотників.
У ЄС стверджують, що розширення системи захисту від безпілотників має відбутися оперативно, з оглядом на нещодавні порушення повітряного простору кількох країн.
Нещодавно сім країн ЄС, Україна та Єврокомісія провели переговори щодо створення "стіни дронів".
Зазначимо, президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що його країна зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів".
Також повідомлялося, що "стіну дронів" на східних кордонах ЄС можуть використовувати, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом" РФ.