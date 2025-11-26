Раміна задала тренд на стриману витонченість: ці образи надихають (фото)

Журналістка та блогерка Раміна стала обличчям модного журналу. У першій стильній фотосесії після резонансного спецвипуску про Афганістан вона демонструє силу у стриманих та витончених образах в містичному містечку поруч із Лісабоном.
Детальніше про модний фотосет розповідає РБК-Україна з посиланням на Harper’s Bazaar.
Не секрет, що журналістка оберігає особисте життя від публічності. Вона не піддається чужим правилам і висловлюється лише тоді, коли бачить сенс.
На знімку для обкладинки вона постає у стриманому образі. Темна фіолетова сукня нагадує, що розкіш може бути тихою.
Зйомки проходили серед густого лісу, скель та океанічного узбережжя у містичному містечку поруч із Лісабоном Сінтрі.
На одному з кадрів, який зробили на березі Адрага блогерка постала у рожевій сукні Cloud від українського бренду J'amemme.
Примітно, що модель була представлена на Тижні моди в Нью-Йорку. Вона створена з плісованої тканини ручної роботи, що додає образу легкості та витонченості.
Варто відзначити макіяж для фотосесії з ніжними рожевими та темними тінями, який ідеально вписався в образ.
Асиметрія та подовжені рукави створили унікальний силует, а прикраси від Grains de Verre підкреслили ручну роботу. Такий образ перегукується з цінностями журналістки, що "створює" матеріали власними руками.
Не менш гармонійним виявився пісочний колір наряду, який перегукувався з атмосферою скель та узбережжя.
Вдалим доповненням образу також стали масивні золоті сережки та лаковані черевики.
Тут блогерка продемонструвала стриманий та водночас витончений лук. Вона постала на березі у класичному чорному костюмі з краваткою та білою сорочкою.
Вас також може зацікавити: