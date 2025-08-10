Ракицький забив за "Чорноморець" майже з центра поля: відео шедевру

Гармата ветерана

Поєдинок "Поділля" – "Чорноморець" в рамках 2-го туру чемпіонату України в Першій лізі завершився виїзною перемогою одеситів – 2:0.

Перший гол у матчі забив Ракицький. Вже на 11-й хвилині він отримав м'яч біля центра поля, трохи просунувся вперед та, скориставшись пасивністю захисників, наважився на дальній постріл.

Суперники такого кроку від маститого гравця не очікували. М'яч за неймовірною дугою пролетів майже пів поля та опинився у сітці подолян.

Вже в компенсований час підопічні Олександра Кучера забили вдруге та поїхали додому, маючи в кишені впевнену перемогу.

У двох стартових турах одесити виграли в обох матчах та поступово набирають необхідний хід для повернення до УПЛ.