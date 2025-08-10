Ракицкий забил за "Черноморец" почти с центра поля: видео шедевра

Пушка ветерана

Поединок "Подолье" - "Черноморец" в рамках 2-го тура чемпионата Украины в Первой лиге завершился выездной победой одесситов - 2:0.

Первый гол в матче забил Ракицкий. Уже на 11-й минуте он получил мяч у центра поля, немного продвинулся вперед и, воспользовавшись пассивностью защитников, решился на дальний выстрел.

Соперники такого шага от маститого игрока не ожидали. Мяч по невероятной дуге пролетел почти полполя и оказался в сетке подолян.

Уже в компенсированное время подопечные Александра Кучера забили второй раз и поехали домой, имея в кармане уверенную победу.

В двух стартовых турах одесситы выиграли в обоих матчах и постепенно набирают необходимый ход для возвращения в УПЛ.