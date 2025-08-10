RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Ракицкий забил за "Черноморец" почти с центра поля: видео шедевра

Фото: Ярослав Ракицкий (ФК "Черноморец")
Автор: Андрей Костенко

Великолепным голом в турнире Первой лиги напомнил о себе бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. 36-летний ветеран, защищающий ныне цвета одесского "Черноморца", забил почти с центра поля в ворота "Подолья" из Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Пушка ветерана

Поединок "Подолье" - "Черноморец" в рамках 2-го тура чемпионата Украины в Первой лиге завершился выездной победой одесситов - 2:0.

Первый гол в матче забил Ракицкий. Уже на 11-й минуте он получил мяч у центра поля, немного продвинулся вперед и, воспользовавшись пассивностью защитников, решился на дальний выстрел.

Соперники такого шага от маститого игрока не ожидали. Мяч по невероятной дуге пролетел почти полполя и оказался в сетке подолян.

Уже в компенсированное время подопечные Александра Кучера забили второй раз и поехали домой, имея в кармане уверенную победу.

В двух стартовых турах одесситы выиграли в обоих матчах и постепенно набирают необходимый ход для возвращения в УПЛ.

Ранее рассказали о новом рекордсмене УПЛ, дебютировавшем в элите в 15 лет.

Также опубликовали видео шедевральных сейвов вратаря "Шахтера" Ризныка в матче против "Панатинаикоса".

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧерноморец