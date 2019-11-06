Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий принял решение о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом он написал в своем Instagram.

После перехода из донецкого "Шахтера" в российский клуб в начале 2019 года его перестали вызвать в национальную команду. Последний матч в футболке "сине-желтых" Ярослав провел 16 октября 2018 - в рамках матча Лиги Наций Украина - Чехия (1:0).

"Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой", - написал он.

Ярослав Ракицкий дебютировал в составе сборной Украины 10 октября 2009 года в матче отбора на чемпионат мира против Англии (1:0). Всего за национальную команду 30-летний защитник провел 54 матча, в которых забил пять голов.

В составе сборной Украины Ракицкий играл на чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины (ныне - Украинская ассоциация футбола) внесла изменения в список игроков сборной Украины на своем официальном сайте, убрав профиль Ярослава Ракицкого.