Ракеты по аэропорту Винницы были запущены из Приднестровья, - ВСУ

Сегодня, 6 марта, российские оккупанты открыли огонь по аэропорту в Виннице. Ракеты были выпущены с территории Приднестровья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя воздушных сил Юрия Игната.

"Враг выпустил 8 ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - отметил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате ракетного удара по аэропорту в Виннице погиб один человек.

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