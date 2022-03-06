UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ракеты по аэропорту Винницы были запущены из Приднестровья, - ВСУ

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 марта, российские оккупанты открыли огонь по аэропорту в Виннице. Ракеты были выпущены с территории Приднестровья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу представителя воздушных сил Юрия Игната.

"Враг выпустил 8 ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - отметил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате ракетного удара по аэропорту в Виннице погиб один человек.

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаРоссийская Федерация