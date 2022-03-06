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При ракетном ударе по аэропорту в Виннице погиб один человек

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Винница, Воскресенье 06 марта 2022 15:59
При ракетном ударе по аэропорту в Виннице погиб один человек Фото: последствия обстрела аэропорта Винницы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В результате ракетного удара по аэропорту в Виннице погиб один человек. Спасатели достали из-под завалов троих уцелевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что около 13:35 вблизи села Гавришевка Винницкого района в результате ракетных обстрелов возник пожар на складе из ГСМ на площади около 1 000 квадратных метров, частично разрушено админздание.

"По состоянию на 14:35 из-под завалов деблокированы 4 человека, из них 1 человек погиб. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на ракетный удар отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру.

Он также обратился к западным странам, заявив, что закрытое небо над Украиной является их ответственностью.

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