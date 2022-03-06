Ракети по аеропорту Вінниці були запущені з Придністров'я, - ЗСУ

Сьогодні, 6 березня, російські окупанти відкрили вогонь по аеропорту у Вінниці. Ракети були випущені з території Придністров'я.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника Повітряних сил Юрія Ігната.

"Ворог випустив 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємось", - відзначив Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна особа.

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