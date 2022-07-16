Ракетный удар по Виннице: всех пропавших без вести разыскали

Спасатели разыскали всех людей, считавшихся пропавшими без вести в результате ракетного обстрела Винницы 14 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.
Также он сообщил, что всех погибших в результате удара оккупантов идентифицировали.
Всего 24 человека стали жертвами ракетного обстрела города. Завтра, 17 июля, состоится прощание с погибшими в Виннице и области.
Борзов также сообщил, что в больницах продолжают находятся 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов вскоре перевезут во Львовской ожоговый центр.
Напомним, спасатели завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела россиян Винницы 14 июля.
Украинские СМИ сообщают, что команду ударить ракетами по Виннице дал командир отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.