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Ракетный удар по Виннице: всех пропавших без вести разыскали

Фото: спасатели разыскали всех пропавшими без вести в результате ракетного обстрела Винницы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели разыскали всех людей, считавшихся пропавшими без вести в результате ракетного обстрела Винницы 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Также он сообщил, что всех погибших в результате удара оккупантов идентифицировали.

Всего 24 человека стали жертвами ракетного обстрела города. Завтра, 17 июля, состоится прощание с погибшими в Виннице и области.

Борзов также сообщил, что в больницах продолжают находятся 68 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии и 4 - в критическом. Возможно, нескольких пациентов вскоре перевезут во Львовской ожоговый центр.

Напомним, спасатели завершили разбор завалов, возникший в результате обстрела россиян Винницы 14 июля.

Украинские СМИ сообщают, что команду ударить ракетами по Виннице дал командир отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ Анатолий Варочкин.

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Винница