RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Вінниці: усіх зниклих безвісті розшукали

Фото: рятувальники розшукали усіх зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники розшукали усіх людей, що вважалися зниклими безвісті внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Також він повідомив, що усіх загиблих внаслідок удару окупантів ідентифікували.

Загалом 24 людини стали жертвами ракетного обстрілу міста. Завтра, 17 липня, відбудеться прощання з загиблими у Вінниці і області.

Борзов також повідомив, що у лікарнях продовжують перебувають 68 постраждалих, 14 з них у важкому стані та 4 - у критичному. Можливо, кількох пацієнтів незабаром перевезуть у Львівській опіковий центр.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбір завалів, що виникли внаслідок обстрілу росіян Вінниці 14 липня.

Українські ЗМІ повідомляють, що команду вдарити ракетами по Вінниці дав командир окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця