Ракетный удар по Виннице: названо имя командира подводной лодки РФ
Российские военные, 14 апреля, нанесли ракетного удара по Виннице, в результате чего погибли 24 человека. Курировал обстрел командир подводной лодки России Анатолий Варочкин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы МВД Украины Антона Геращенко.
По словам Геращенко, курировал ракетным обстрелом командир отдельного констанцкого ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок Черноморского флота, капитан 1 ранга Анатолий Варочкин.
"Именно он командует подводной лодкой, с которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы", - пишет советник главы МВД.
Фото: Анатолий Варочкин (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета. Враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.
Согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли 24 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ обеспечат оккупантам неспокойные ночи в ответ на удары по Виннице и другим городам Украины.