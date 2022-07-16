Спасатели закончили разбор завалов в Виннице: что известно на этот момент
Спасатели завершили разбор завалов на месте российского ракетного обстрела Винницы в четверг, 14 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая", - говорится в сообщении.
Работникам ГСЧС удалось спасти трех человек, один человек до сих пор находится в розыске и сейчас считается пропавшим без вести.
"Обратились за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы, в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавляют в спасательной службе.
Как сообщалось, количество жертв из-за ракетного удара по Виннице возросло до 24. В больнице погибла еще одна женщина.
При этом, как заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины, в том числе и Винницы, является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.
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