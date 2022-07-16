Ракетний удар по Вінниці: названо ім'я командира дивізіону підводних човнів РФ
Російські військові, 14 квітня, завдали ракетного удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 24 людини. Обстріляти місто надав наказ командир дивізіону підводних човнів Росії Анатолій Варочкін.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови МВС України Антона Геращенка.
За словами Геращенка, курував ракетним обстрілом командир окремого констанцького Ордену Ушакова I ступеня дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Анатолій Варочкін.
"Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - пише радник голови МВС.
Фото: Анатолій Варочкін (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти. Ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.
Згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули 24 осіб.
Президент України Володимир Зеленський заявив, ЗСУ забезпечать окупантам неспокійні ночі у відповідь на удари по Вінниці та інших містах України.