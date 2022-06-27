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Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: десятки раненых, есть погибшие

Фото: ракетный удар по ТЦ Кременчуга (kg.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где в тот момент находились более тысячи гражданских. Предварительно известно о десятках раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"В 15:50 в г. Кременчуг в результате ракетного обстрела произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м. кв. К его тушению привлечено 115 человек и 20 единиц техники.

Фото: ракетный удар по ТЦ Кременчуга (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Согласно предварительным данным, известно о двух погибших гражданских. Еще 20 человек травмированы.

Как отмечает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, 9 гражданских находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ракетный удар по ТЦ Кременчуга (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что взрывы в Кременчуге прогремели около 16:00. Через некоторое время мэр города Виталий Малецкий заявил, что оккупанты попали ракетой в людное место.

Издание обнародовало видео с места трагедии.

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