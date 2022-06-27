Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: десятки раненых, есть погибшие

"В 15:50 в г. Кременчуг в результате ракетного обстрела произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м. кв. К его тушению привлечено 115 человек и 20 единиц техники.

Фото: ракетный удар по ТЦ Кременчуга (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Согласно предварительным данным, известно о двух погибших гражданских. Еще 20 человек травмированы.

Как отмечает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, 9 гражданских находятся в тяжелом состоянии.

Фото: ракетный удар по ТЦ Кременчуга (facebook.com/MNS.GOV.UA)