Жителю Черновцов объявили подозрение за призывы создать "народную республику" на Буковине

Жителю Черновцов объявили подозрение из-за призывов о создании "народной республики" на Буковине и оккупации Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным правоохранителей, мужчина распространял в соцсети Facebook сообщения с призывами к созданию так называемой "Буковинской Народной Республики". Он также призвал отделить от Украины Закарпатскую область и захватить Херсон и Новую Каховку.

По фактам призывов к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины открыто уголовное дело. Мужчине объявили подозрение.