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Жителю Черновцов объявили подозрение за призывы создать "народную республику" на Буковине

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Черновцы, Понедельник 27 июня 2022 17:19
Жителю Черновцов объявили подозрение за призывы создать "народную республику" на Буковине Фото: житель Черновцов призвать создать "народную республику" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жителю Черновцов объявили подозрение из-за призывов о создании "народной республики" на Буковине и оккупации Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным правоохранителей, мужчина распространял в соцсети Facebook сообщения с призывами к созданию так называемой "Буковинской Народной Республики". Он также призвал отделить от Украины Закарпатскую область и захватить Херсон и Новую Каховку.

По фактам призывов к свержению конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины открыто уголовное дело. Мужчине объявили подозрение.

Напомним, что экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение в коллаборационной деятельности. Он выступал у российских пропагандистов.

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