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Ракетний удар по ТЦ Кременчука: десятки поранених, є загиблі

Фото: ракетний удар по ТЦ Кременчука (kg.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуку, де у той момент перебували більше тисячі цивільних. Попередньо відомо про десятки поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"О 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням", - пише пресслужба ДСНС.

Площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м. кв. До її гасіння залучено 115 осіб й 20 одиниць техніки.

Фото: ракетний удар по ТЦ Кременчука (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Згідно з попередніми даними, відомо про двох загиблих цивільних. Ще 20 осіб травмовані.

Як відзначає заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, 9 цивільних перебувають у важкому стані.

Фото: ракетний удар по ТЦ Кременчука (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вибухи в Кременчуку пролунали близько о 16:00. Через деякий час мер міста Віталій Малецький заявив, що окупанти влучили ракетою в людне місце.

Видання оприлюднило відео з місця трагедії.

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