UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: число пострадавших возросло до 50

Фото: число пострадавших в результате удара по Кременчугу возросло до 50 (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге, 21 человека госпитализировали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям", - написал он.

Лунин отметил, что все пострадавшие граждане получают лечение в медицинских учреждениях Кременчуга.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в котором находились тысячи людей. Число погибших от удара возросло до 10.

Известно, что оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугАндрей Лунин