Ракетный удар по ТЦ Кременчуга: число пострадавших возросло до 50

В результате ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге, 21 человека госпитализировали, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
"21 человек ранен и госпитализирован. 6 из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям", - написал он.
Лунин отметил, что все пострадавшие граждане получают лечение в медицинских учреждениях Кременчуга.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в котором находились тысячи людей. Число погибших от удара возросло до 10.
Известно, что оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу.