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Ракетний удар по ТЦ Кременчука: кількість постраждалих зросла до 50

Фото: кількість постраждалих внаслідок удару по Кременчуку зросла до 50 (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ракетного удару росіян по торговельному центру у Кременчуці, 21 людину госпіталізували, 6 з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

"21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них - у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям", - написав він.

Лунін зазначив, що усі потерпілі громадяни отримують лікування в медичних закладах Кременчука.

Нагадаємо, сьогодні росіяни нанесли ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, у якому знаходились тисячі людей. Кількість загиблих від удару зросла до 10.

Відомо, що оккупанти випустили дві ракети по Кременчуку.

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КременчукАндрій Лунін