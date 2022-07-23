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Ракетный удар по порту Одессы: названы последствия

Фото: названы последствия ракетного удара россиян по порту Одессы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетных ударов РФ по Одесскому морскому торговому порту никто не пострадал. Частично повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы координационного пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк в комментарии "Суспільне".

"Очевидно, что целью врага было попасть именно в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа "Калибр" были направлены именно в этом направлении. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры самого порта. Раненых пока нет. Существенных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что в результате атаки оккупантов вспыхнул незначительный пожар, который уже загасили спасатели. При этом от взрывной волны повреждены дома рядом с портом. В хранилище зерна попадания не было.

Напомним, сегодня, 23 июля, стало известно, что Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Позже в Офисе президента отреагировали на ракетный удар оккупантов и назвали Россию ничтожной.

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Одессаракетный удар