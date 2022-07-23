Ракетний удар по порту Одеси: названо наслідки

В результаті ракетних ударів РФ по Одеському морському торговому порту ніхто не постраждав. Частково пошкоджена інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці координаційного прес-центру ОК "Південь" Наталії Гуменюк в коментарі "Суспільне".
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговельний порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них були збиті силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Поранених поки немає. Істотних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", - розповіла Гуменюк.
Вона додала, що в результаті атаки окупантів спалахнула незначна пожежа, яку вже загасили рятувальники. При цьому від вибухової хвилі пошкоджені будинки поруч з портом. У сховище зерна влучання не було.
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, стало відомо, що Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".
Пізніше в Офісі президента відреагували на ракетний удар окупантів і назвали Росію нікчемною.
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