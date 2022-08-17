Ракетный удар по Одесской области: что известно

Ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранено три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
Ракеты разрушили базу отдыха в одном из населенных пунктов региона, также уничтожено несколько частных домов неподалеку. По предварительной информации, ранения получили три человека. Спасательная операция продолжается.
Ракетные удары по Одесской области были нанесены во время воздушной тревоги, которая продолжалась в регионе с 02:51 до 03:26.
Ранее мы писали, что 14 августа группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке Одесской области. Два человека погибли, один - получил ранения.
Также напомним, что в Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за подпал трейлера с гуманитарной помощью, которая была предназначена для переселенцев.
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