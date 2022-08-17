Ракетний удар по Одеській області: що відомо

Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Ракети зруйнували базу відпочинку в одному з населених пунктів регіону, також знищено кілька приватних будинків неподалік. За попередньою інформацією, поранення отримали три людини. Рятувальна операція триває.
Ракетні удари по Одеській області були нанесені під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.
Раніше ми писали, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області. Дві людини загинули, одна-отримала поранення.
Також нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали 63-річного жителя міста за підпал з гуманітарною допомогою, яка була призначена для переселенців.
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