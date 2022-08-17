Ракетный удар по Одесской области: что известно

Фото: в результате ракетного удара по Одесской области возник пожар (facebook.com/MNS GOV UA)

Ночью 17 августа оккупанты выпустили по Одесской области две ракеты. Предварительно, в результате обстрела ранено три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.