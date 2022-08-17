Ракетний удар по Одеській області: що відомо

Фото: в результаті ракетного удару по Одеській області виникла пожежа (facebook.com/MNS GOV UA)

Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.