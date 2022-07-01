Ракетный удар по Одесской области: число жертв продолжает расти
Фото: спасатель (t.me/dsns_telegram)
Число жертв ночного вражеского обстрела Одесской области продолжает расти. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
По состоянию на 13:30:
- известно о 20 погибших. 16 из них погибли в результате ракетного удара по жилому дому, остальные же 4, среди которых есть ребенок - вследствие удара по базе отдыха;
- пострадали 38 человек. 37 человек получили ранения во время удара по дому, среди них 6 детей.
- были госпитализированы 38 человек.
"Спасено 8 человек из них 3 ребенка. 7 человек - жилой дом, из них 3 детей и 1 человек - база отдыха. Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС", - пишет пресс-служба.
Ракетный удар по Одесской области:
- российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажный дом. Другая же ракета прилетела в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе;
- по состоянию на 06:00, спасатели сообщили о 17 жертвах ночного обстрела;
- однако, число погибших лишь продолжало расти.
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