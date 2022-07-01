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Ракетный удар по Одесской области: число жертв продолжает расти

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Пятница 01 июля 2022 14:24
Ракетный удар по Одесской области: число жертв продолжает расти Фото: спасатель (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв ночного вражеского обстрела Одесской области продолжает расти. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

По состоянию на 13:30:

  • известно о 20 погибших. 16 из них погибли в результате ракетного удара по жилому дому, остальные же 4, среди которых есть ребенок - вследствие удара по базе отдыха;
  • пострадали 38 человек. 37 человек получили ранения во время удара по дому, среди них 6 детей.
  • были госпитализированы 38 человек.

"Спасено 8 человек из них 3 ребенка. 7 человек - жилой дом, из них 3 детей и 1 человек - база отдыха. Работы продолжаются, на месте происшествия работают психологи ГСЧС", - пишет пресс-служба.

Ракетный удар по Одесской области:

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