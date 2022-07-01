Ракетний удар по Одеській області: кількість жертв продовжує зростати
Фото: рятувальник (t.me/dsns_telegram)
Кількість жертв нічного ворожого обстрілу Одеської області продовжує зростати. Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Станом на 13:30:
- відомо про 20 загиблих осіб. 16 з них загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку, інші ж 4, серед яких є дитина - внаслідок удару по базі відпочинку;
- постраждали 38 людей. 37 осіб отримали поранення під час удару по будинку, серед них 6 дітей.
- було госпіталізовано 38 осіб.
"Врятовано 8 осіб з них 3 дитини. 7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку. Роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС", - пише пресслужба.
Ракетний удар по Одеській області:
- російські військові завдали кілька ракетних ударів літаками стратегічної авіації по Одеській області. Один зі снарядів влучив у багатоповерховий будинок. Інша ж ракета прилетіла в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі;
- станом на 06:00, рятувальники повідомили про 17 жертв нічного обстрілу;
- однак, кількість загиблих лише продовжувала рости.
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