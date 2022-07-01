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Ракетний удар по Одеській області: кількість жертв продовжує зростати

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П'ятниця 01 липня 2022 14:24
Ракетний удар по Одеській області: кількість жертв продовжує зростати Фото: рятувальник (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв нічного ворожого обстрілу Одеської області продовжує зростати. Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Станом на 13:30:

  • відомо про 20 загиблих осіб. 16 з них загинули внаслідок ракетного удару по житловому будинку, інші ж 4, серед яких є дитина - внаслідок удару по базі відпочинку;
  • постраждали 38 людей. 37 осіб отримали поранення під час удару по будинку, серед них 6 дітей.
  • було госпіталізовано 38 осіб.

"Врятовано 8 осіб з них 3 дитини. 7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку. Роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС", - пише пресслужба.

Ракетний удар по Одеській області:

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