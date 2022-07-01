Число погибших в результате ракетных ударов по Одесской области резко выросло

В результате ракетного удара в поселке городского типа Белгород-Днестровского района частично обрушился девятиэтажный дом. По состоянию на 06:00, погибли 14 человек, ранено 30 человек, среди них три ребенка. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены семь человек, из них три ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Вторая ракета ночью попала в дом отдыха, расположенный также в Белгород-Днестровском районе. Ракетный удар стал причиной частичного разрушения трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок, также ранен один взрослый.

Ранее сообщалось, что 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки оккупантов уничтожена пятиэтажка. Позже стало известно, что российские войска выпустили по Николаеву минимум 11 ракет.

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