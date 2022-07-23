Ракетный удар по Одесскому порту: есть раненые

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.