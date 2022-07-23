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Ракетный удар по Одесскому порту: есть раненые

Фото: Максим Марченко, глава Одесской ОВА (v-variant)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

"Сегодня, на следующий день после подписания договора об экспорте зерна, Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр". К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта", - заявил Марченко.

Он подчеркнул, что после подобного удара весь мир должен убедиться, что Россия - страна-террорист, с которой невозможно договориться.

Напомним, сегодня, 23 июля, утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

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Одессаракетный ударВойна России против Украины