Ракетний удар по Одеському порту: є поранені

В результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченко.
"Сьогодні, на наступний день після підписання договору про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту", - заявив Марченко.
Він підкреслив, що після подібного удару весь світ повинен переконатися, що Росія - країна-терорист, з якою неможливо домовитися.
Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".
Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.