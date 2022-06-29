ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв снова возросло

Новина українською →
Николаев, Среда 29 июня 2022 17:45
Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: число жертв снова возросло Фото: в Николаеве в результате ракетного удара погибли пять человек (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по многоэтажке в Николаеве снова возросло. Известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что в результате обстрела ранения получили четыре человека, спасены трое мирных жителей.

Кроме того, во время аварийно-спасательных работ травмировались двое бойцов ГСЧС. Сейчас работы на месте трагедии продолжаются. К ним привлекли 25 спасателей и семь единиц техники.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего был полностью разрушен подъезд в жилой многоэтажке.

Позже стало известно, что Россия выпустила по Николаеву 10 ракет за полчаса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный удар Николаев Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом