Число жертв и раненых из-за удара по дому в Николаеве возросло

Число погибших из-за ракетного удара по многоэтажке в Николаеве возросло до трех. Раненых уже пять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"На 8:20 - 5 раненых и 3 погибших", - написал Ким.

Добавим, по информации местных СМИ, в многоэтажке полностью разрушен один подъезд. Спасатели с помощью автолестницы помогают эвакуироваться жителям соседнего подъезда.

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. После чего стало известно, что россияне ракетой ударили по одной из многоэтажек города. Сначала было известно о двух погибших и трех раненых.

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