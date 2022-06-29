Ракетний удар по багатоповерхівці у Миколаєві: кількість жертв знову зросла
Кількість жертв внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві знову зросла. Відомо про п'ятьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники зазначають, що в результаті обстрілу поранення отримали четверо осіб, врятовано трьох мирних жителів.
Крім того, під час аварійно-рятувальних робіт травмувалися двоє бійців ДСНС. Наразі роботи на місці трагедії тривають. До них залучили 25 рятувальників, та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було повністю зруйновано під'їзд у житловій багатоповерхівці.
Пізніше стало відомо, що Росія випустила по Миколаєву 10 ракет за півгодини.
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