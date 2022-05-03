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Ракетный удар по Львову: один человек пострадал

Фото: оккупанты нанесли ракетные удары по Львову (t.me/andriysadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате ракетных ударов по Львову сегодня вечером пострадал один человек. Сейчас известно, что российские ракеты попали в три электроподстанции города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанции", - рассказал глава города.

Как известно, сегодня вечером во Львове прогремели несколько мощных взрывов. После этого ряд районов города остались без света, а также в городе начались перебои с мобильной связью и телевидением.

Позже выяснилось, что оккупанты нанесли ракетные удары по трем электроподстанциям Львова.

Напомним, в результате ракетных ударов по Львову задерживается ряд поездов.

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Львовракетный ударВойна России против Украины