Ракетный удар по Львову: один человек пострадал

В результате ракетных ударов по Львову сегодня вечером пострадал один человек. Сейчас известно, что российские ракеты попали в три электроподстанции города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.
"Предварительно один человек ранен. Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанции", - рассказал глава города.
Как известно, сегодня вечером во Львове прогремели несколько мощных взрывов. После этого ряд районов города остались без света, а также в городе начались перебои с мобильной связью и телевидением.
Позже выяснилось, что оккупанты нанесли ракетные удары по трем электроподстанциям Львова.
Напомним, в результате ракетных ударов по Львову задерживается ряд поездов.
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