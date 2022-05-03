Ракетний удар по Львову: одна людина постраждала

В результаті ракетних ударів по Львову сьогодні ввечері постраждала одна людина. Наразі відомо, що російські ракети влучили у три електропідстанції міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.
"Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанції", - розповів очільник міста.
Як відомо, сьогодні ввечері у Львові пролунали кілька потужних вибухів. Після цього низка районів міста залишилися без світла, а також у місті почалися перебої з мобільним зв'язком та телебаченням.
Пізніше з'ясувалося, що окупанти завдали ракетних ударів по трьох електропідстанціях Львова.
Нагадаємо, в результаті ракетних ударів по Львову затримується низка потягів.
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