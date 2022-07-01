Ракетный удар по Кременчугу: число погибших продолжает расти

Число погибших в результате вражеского ракетного удара по ТЦ "Амстор" возросло до 19 человек. Только за последние сутки спасатели обнаружили еще 6 фрагментов тел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"По состоянию на 9:00, 1 июля, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор", дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", - пишет пресс-служба ГСЧС.
В результате ракетного удара:
Ракетный удар по ТЦ "Амстор":
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