Ракетний удар по Кременчуку: кількість загиблих продовжує зростати

Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по ТЦ "Амстор" зросла до 19 осіб. Лише за останню добу рятувальники виявили ще 6 фрагментів тіл.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"Станом на 9:00, 1 липня, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл", - пише пресслужба ДСНС.
Внаслідок ракетного удару:
Ракетний удар по ТЦ "Амстор":
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