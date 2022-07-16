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Ракетный удар по Краматорску: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: оккупанты повредили жилые дома и объекты инфраструктуры в результате вчерашнего удара по Краматорску (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска повредили 7 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры в результате удара по Краматорску Донецкой области 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что оккупанты применили против гражданских ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

"Удары по городам в относительном тылу - сознательный выбор россиян, стремящихся посеять панику. Краматорск - особо лакомая мишень, ведь это временный административный центр области", - написал Кириленко.

Он добавил, что люди, которые до сих пор остаются в городе и в области в целом, подвергают себя смертельной опасности. Он призывает всех жителей быть ответственными и эвакуироваться.

Напомним, 15 июля россияне обстреляли Краматорск.

В результате ракетного удара пострадала телестудия государственного телеканала "Дом".

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КраматорскДонецкая область