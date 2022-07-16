Ракетний удар по Краматорську: в ОВА розповіли про наслідки

Зазначається, що окупанти застосували проти цивільних ракету Торнадо-С із осколково-фугасним зарядом.

"Удари по містах у відносному тилу - свідомий вибір росіян, які прагнуть посіяти паніку. Краматорськ - особливо ласа мішень, адже це тимчасовий адміністративний центр області", - написав Кириленко.

Він додав, що люди, які досі залишаються у місті та в області в цілому, наражають себе на смертельну небезпеку. Він закликає усіх мешканців бути відповідальними і евакуюватися.