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От ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия канала "Дом"

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Киев, Суббота 16 июля 2022 00:46
От ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия канала "Дом" Фото: ракетный удар по Краматорску (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия государственного телеканала "Дом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA TV.

Общий объем повреждений в помещениях предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", а также список выведенного из строя оборудования сейчас устанавливается.

После обстрела полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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Краматорск ракетный удар Вторжение России в Украину
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