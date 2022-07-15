Российская армия снова ударила ракетами по Краматорску
Фото: оккупанты снова ударили по Краматорску (Getty Images)
Российские оккупанты сегодня, 15 июля, снова ударили по Краматорску Донецкой области. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Гончаренко в Facebook.
"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. Предварительно без жертв", - отметил городской голова.
На месте попадания ракет работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.
Фото: россияне снова ударили по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Напомним, что Краматорск ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. В городе отсутствует газ, частично вода и электроэнергия.
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