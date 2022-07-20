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Ракетный удар по Харькову: оккупанты убили троих человек, среди них ребенок

Фото: в результате утренних обстрелов оккупантами Харькова погибли 3 человека (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате ракетного удара по Харькову утром 20 июля погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших 13 летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - рассказал он.

Данные областного Центра экстренной медицинской помощи обновляются.

Напомним, утром 20 июля по одному из районов Харькова российские оккупанты нанесли ракетные удары. Власти города призвали жителей без надобности не выходить на улицы города.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские войска убили пятерых гражданских в Донецкой области.

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