Российские войска за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили пятерых мирных жителей, еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - рассказал он. С начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 631 человек, еще 1626 получили ранения. Цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.