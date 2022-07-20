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Ракетний удар по Харкову: окупанти вбили трьох людей, серед них дитина

Фото: в результаті ранкових обстрілів окупантами Харкова загинули 3 людини (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результаті ракетного удару по Харкову вранці 20 липня загинули щонайменше три людини. Серед загиблих 13-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"На жаль, в результаті ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, з них хлопчик 13 років, чоловік і жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - розповів він.

Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Нагадаємо, вранці 20 липня по одному з районів Харкова російські окупанти завдали ракетних ударів. Влада міста закликала жителів без потреби не виходити на вулиці міста.

Також ми писали, що за минулу добу російські війська вбили п'ятьох цивільних у Донецькій області.

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