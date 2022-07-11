Ракетный удар по Харькову: более 30 человек получили ранения

В результате утреннего ракетного удара по Харькову, 11 июля, предварительно известно о более чем 30 пострадавших людях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Как отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, предварительно известно, что оккупанты вели обстрел из РСЗО.

Сейчас известно о 31 пострадавшем человеке в результате ракетного удара. Все были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших двое детей: 4 и 16 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела было приостановлено движение по Салтовской линии метрополитена.

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