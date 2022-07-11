Ракетний удар по Харкову: більше 30 людей отримали поранення

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову, 11 липня, попередньо відомо про більше ніж 30 постраждалих людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Наразі відомо про 31 постраждалу людину внаслідок ракетного удару. Усі були госпіталізовані до медичних установи. Серед постраждалих двоє дітей: 4 й 16 років.
Також відомо про 3 загиблих.
Фото: ракетний удар по Харкову 11 липня (t.me/synegubov/3617)
Як відзначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, попередньо відомо, що окупанти вели обстріл з РСЗВ.
"Країна-терорист не приховує власні злочини. Країна-терорист боїться воювати на полі бою", - відзначив Єрмак.
Фото: ракетний удар по Харкову 11 липня (t.me/synegubov/3617)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вранці у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок обстрілу було призупинено рух Салтівською лінією метрополітену.
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