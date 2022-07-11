ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Харькову: более 30 человек получили ранения

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 12:27
Ракетный удар по Харькову: более 30 человек получили ранения Фото: ракетный удар по Харькову 11 июля (t.me/Tsaplienko)
Автор: Сергей Пышкин

В результате утреннего ракетного удара по Харькову, 11 июля, предварительно известно о более чем 30 пострадавших людях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Сейчас известно о 31 пострадавшем человеке в результате ракетного удара. Все были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших двое детей: 4 и 16 лет.

Также известно о 3 погибших.

Фото: ракетный удар по Харькову 11 июля (t.me/synegubov/3617)

Как отмечает руководитель Офиса президента Андрей Ермак, предварительно известно, что оккупанты вели обстрел из РСЗО.

"Страна-террорист не скрывает собственные преступления. Страна-террорист боится воевать на поле боя", - отметил Ермак.

Фото: ракетный удар по Харькову 11 июля (t.me/synegubov/3617)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня утром в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела было приостановлено движение по Салтовской линии метрополитена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Харьков
NEWS
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
Во время утреннего обстрела Харькова россияне выпустили 10 ракет
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно