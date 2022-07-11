Ракетний удар по Харкову: більше 30 людей отримали поранення

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову, 11 липня, попередньо відомо про більше ніж 30 постраждалих людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Країна-терорист не приховує власні злочини. Країна-терорист боїться воювати на полі бою", - відзначив Єрмак.

Як відзначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак, попередньо відомо, що окупанти вели обстріл з РСЗВ.

Також відомо про 3 загиблих.

Наразі відомо про 31 постраждалу людину внаслідок ракетного удару. Усі були госпіталізовані до медичних установи. Серед постраждалих двоє дітей: 4 й 16 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні вранці у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок обстрілу було призупинено рух Салтівською лінією метрополітену.

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